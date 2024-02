Dopo 42 anni. Pina Dugo va in pensione

Tessere elettorali, confronto con i cittadini e front office. Dialogo, servizio di leva, liste elettorali e tanta preparazione in vista di ogni tornata elettorale. Dopo 42 anni e un mese di ‘timbrature’, saluta e se ne va in pensione Pina Dugo. Il suo primo giorno di lavoro da dipendente? Era il 1 febbraio del 1982 e per la donna cominciava la lunga avventura professionale all’ente di via Giuseppe del Papa. Oggi la colonna portante del servizio elettorale del Comune di Empoli saluta l’ufficio che l’ha vista impegnata. Per un breve periodo, Pina Dugo venne assegnata all’ufficio Tributi, poi al Tecnico, dopo di che approdò all’ufficio demografico dividendosi tra anagrafe, stato civile e infine elettorale: l’amore di una vita. L’ultimo giorno di servizio sarà il 29 febbraio. "Questo lavoro è stato una seconda famiglia - racconta emozionata Dugo - I miei genitori erano profughi e scapparono dalla Libia con me in braccio, senza portarsi via niente. Vengo da una famiglia povera. Ho vissuto la realtà del Sud prima di arrivare a Empoli e percepito il pregiudizio di ‘rubare’ il lavoro agli altri. La lungimiranza di avermi assegnato a questo servizio ha fatto di me una persona migliore".

Nella sua permanenza in Comune la quasi pensionata che presto si godrà la vita da nonna, ha visto amministrare cinque sindaci: dal compianto Silvano Calugi a Varis Rossi, Vittorio Bugli, Luciana Cappelli e, infine, Brenda Barnini che ha incontrato ieri per un momento di saluto. "Il lavoro svolto da Pina Dugo in questi anni è stato prezioso - ha sottolineato la sindaca - A lei va il grazie da parte di tutta l’amministrazione per l’impegno, la generosità e la serietà con la quale per più di quarant’anni ha lavorato nel nostro Comune, mettendosi a disposizione con umanità e professionalità".