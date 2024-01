Donne a lezione per le donne. Centro Lilith, è boom di iscrizioni. Tutte pronte a diventare volontarie

Le donne ci sono. Hanno risposto presente e in massa all’iniziativa organizzata dal Centro Lilith. Il nuovo corso di volontariato rivolto a tutte le donne desiderose di contribuire al supporto di chi è vittima di violenza è iniziato ieri nella sede della Pubblica Assistenza di Empoli. Trenta i posti a disposizione, ventotto le candidature arrivate (iscrizioni chiuse, per info: 0571 725156). Un vero successo che dimostra quanto sia alta l’attenzione verso il tema. "Del resto, si tratta di un’opportunità unica per apprendere le competenze necessarie a fornire un aiuto efficace e sensibile", il messaggio che accompagnava il lancio dell’iniziativa. Il corso, composto da 18 incontri, offre una panoramica completa su come affrontare e sostenere le donne che hanno subito violenza. Ogni lezione si concentra su un tema specifico, garantendo una preparazione approfondita e variegata. Ieri l’incontro dedicato alla descrizione del ruolo dei centri antiviolenza, con la presidente Eleonora Gallerini. I prossimi appuntamenti. Sabato si parlerà di violenza di genere e domestica con la psicologa Maya Albano; martedì 30 gennaio di stereotipi e ruoli di genere, e di pari opportunità con la psicologa psicoterapeuta Martina Borghi; sabato 3 febbraio il focus “Violenza di genere: apsetti socio-culturali“ con la professoressa Anna Masoni; sabato 10 “Tipologie di violenza“ con la psicologa psicoterapeuta Lorella Giglioli; martedì 13 “La tutela legale delle vittime in ambito civile“ con l’avvocata Angela Schiavetti; martedì 20 “Tipologie di violenza: sessuale, stalking e femminicidio“ con la psicologa psicoterapeuta Valeria Paganelli; sabato 24 “La violenza sui minori“ con la psicologa psicoterapeuta Chiara Bellini; martedì 27 “La tutela legale delle vittime in ambito penale“ con l’avvocata Giuseppina Iallorenzi; sabato 2 marzo “La violenza sulle donne con disabilità“ con la psicologa psicoterapeuta Alessandra Delle Fave; martedì 5 “Elementi di psicotraumatologia“ con lo psichiatra psicoterapeuta Giuliano Casu; sabato 9 la tavola coi soggetti della rete antiviolenza; martedì 12 “Aspetti relazionali nell’approccio alle vittime“ con la psicologa Margherita Carmignani; sabato 16 “La rilevazione e la gestione del rischio“ con la psicologa psicoterapeuta Chiara Guidi; martedì 26 “La violenza sulle donne migranti“ con la responsabile del programma giustizia di genere Oxfam Maria Nella Lippi; sabato 23 “L’accoglienza delle donne vittime di violenza: simulazione“ con la psicologa psicoterapeuta Virginia Lucchesi; sabato 6 aprile “Percorsi di fuoriuscita dalla violenza: analisi dei casi“ con la psicologa psicoterapeuta Federica Pierini. Poi la lezione finale martedì 9 aprile sulla programmazione delle attività del Centro antiviolenza durante la quale parlerà direttamente la presidente Eleonora Gallerini.