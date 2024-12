"Donna", la mostra gratis all’ex Fornace

CAPRAIA E LIMITE

Il calendario 2024 delle mostre nei locali dell’ex Fornace Pasquinucci organizzate dall’omonimo gruppo culturale, si chiude con "Donna", un’esposizione realizzata dai soci che sarà inaugurata sabato prossimo alle 17.30. Una mostra d’arte collettiva all’interno della quale si potranno ammirare opere pittoriche, grafiche, fotografiche, scultoree, in ceramica, collage e installazioni che metteranno in evidenza l’importanza di essere donna nella società odierna. Nell’occasione il consiglio direttivo del gruppo culturale Fornace Pasquinucci ha invitato come ospite dell’evento la pittrice Adele Lo Feudo di Perugia con alcune opere della sua mostra "Battito". A presentare l’esposizione sarà invece il critico e storico dell’arte Claudio Roghi, consigliere del gruppo. La mostra, che gode anche del Patrocinio del Comune di Capraia e Limite, sarà visitabile ad ingresso libero fino al 29 Dicembre, dal giovedì alla domenica dalle 17 alle 19. Come spesso succede per ogni mostra che viene allestita nei locali dell’ex Fornace Pasquinucci, anche questa avrà un evento collaterale legato alla musica. In particolare l’appuntamento è per venerdì 20 Dicembre alle 21 con i chitarristi Federico Piccioli e Mirko Tassini, che presenteranno "La chitarra classica attraverso i secoli". Per informazioni è possibile scrivere una mail a [email protected].