Donazioni di sangue. Un anno di generosità. I numeri sono da record: "E ora non fermiamoci"

È record di generosità. Il 2023 si chiude con saldo positivo per quanto riguarda le donazioni di sangue. La notizia arriva dal report di fine anno elaborato da Avis Empoli. Sono più di 1400 i grazie. Ammontano infatti a quota 1458 le donazioni registrate nell’anno che si è appena concluso, un traguardo importante raggiunto grazie agli oltre mille donatori che si sono messi a disposizione dei bisognosi. Andando nel dettaglio, sono 1170 le donazioni di sangue intero, 274 quelle di plasma e 14 le multicomponent. Da segnalare, inoltre, l’incremento delle donazioni del plasma che salgono a +37 rispetto al 2022. Sono 144 i nuovi iscritti all’associazione con sede in via Guido Rossa. "Durante l’anno appena passato - commenta con soddisfazione il presidente Avis Luciano Ramazzotti - abbiamo inaugurato la nostra panchina e organizzato la festa dei 57 anni di attività. Vogliamo ringraziare i ragazzi del servizio civile che insieme ai nostri collaboratori e al consiglio direttivo hanno fatto un lavoro importantissimo gestendo al meglio l’associazione. Un grazie al centro trasfusionale di Empoli e un saluto affettuoso alla dottoressa Lazzeri che dopo tanti anni di onorato servizio è andata in pensione".

Ma sono tante le attività che vedono impegnata Avis a servizio della comunità. Si ricorda, tra tutte, lo sportello ’botteghe della salute’, aperto tutti i giorni dalle 14 alle 18, dove con l’aiuto di un operatore si potranno sbrigare gratuitamente pratiche quali attivazione spid e tessera sanitaria, prenotazione di visite mediche non urgenti e consultazione del fascicolo sanitario elettronico. Buone notizie che sono un’iniezione di fiducia, dopo i tanti appelli per l’emergenza sangue, arrivano anche dal gruppo Fratres di Fucecchio: le donazioni hanno superano quota 1200, un gesto di solidarietà da parte dei circa 600 donatori e donatrici del Gruppo. Mai così tante in 59 anni di storia dell’associazione.

"Il trend - spiegano da Fratres - sta proseguendo da diverso tempo. Il 2023 è stato il quarto anno consecutivo di crescita. L’augurio è che questa fase positiva prosegua anche nel 2024, anno importante nel corso del quale ricorreranno i festeggiamenti per il 60° anniversario di fondazione del Gruppo". Fondamentale anche in questo caso, la raccolta del plasma, pari a 485 unità, indispensabile non solo in uso clinico ma anche per la produzione dei farmaci plasmaderivati, necessari per la cura di numerose malattie e per i quali l’Italia non è purtroppo autosufficiente. Numeri alla mano, le donazioni di sangue intero sono state 718, mentre 3 quelle multicomponent. In crescita anche la squadra di cuori generosi, con ben 57 nuovi donatori che hanno iniziato il loro percorso, molti dei quali appena maggiorenni. Il risultato di un lavoro che ha visto collaborare tante realtà del territorio nella diffusione della cultura della donazione tra i banchi di scuola, nelle parrocchie e tra le contrade del Palio di Fucecchio.