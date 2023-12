Domande per sagre. Domani la scadenza

Domani sarà l’ultimo giorno utile per presentare le domande per l’inserimento di manifestazioni nel calendario delle sagre e feste paesane nel Comune di Cerreto Guidi. Le domande devono essere depositate presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cerreto Guidi in via Vittorio Veneto, 8, durante l’orario di apertura al pubblico, oppure inviate tramite posta certificata. Il modulo presente sul sito del Comune dovrà essere compilato dettagliatamente, e dovranno anche essere indicati recapiti validi dove l’Ufficio possa inviare tempestivamente segnalazioni e/o chiedere informazioni. Per maggiori dettagli è possibile rivolgersi all’Ufficio cultura del Comune di Cerreto Guidi scrivendo una email a [email protected] o chiamando lo 0571 906225 (in orario d’ufficio).