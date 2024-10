Dolcetto o scherzetto?. Divertimenti in piazza per grandi e piccoli in una serata da... paura

Boom di iniziative in città: è Halloween mania. Grandi e piccini, tutti invitati a partecipare alla ricorrenza "dark" più apprezzata di sempre. Un’occasione per sfoggiare look creativi purché spaventosi e per vivere le piazze e i centri storici del nostro territorio. La mappa degli eventi nell’Empolese Valdelsa è ricca di appuntamenti, un’offerta che coinvolge associazioni e commercianti, spaziando dalla musica ai giochi di squadra. Domani dalle 18 in poi c’è CastelloFobia, tanti eventi nel centro commerciale naturale di Castelfiorentino. Le streghe di Salem e le Sirene maledette. La malvagità del Voldemort e l’ambiguità inquietante del Gollum. La temibile Regina Grimilde e il personaggio di Beetlejuice. E’ magica la paura in Valdelsa, con il doppio format (pomeridiano e serale) dove i bambini potranno chiedere "Dolcetto o scherzetto?" ai negozianti per poi imbattersi in "Cantastorie da brivido", flash mob e coreografie danzanti stile horror, con allestimenti e musiche a tema. Spazio al "Truccabimbi" per un make up da spavento e poi, dalle 19.30 alle 21, tutti allo street food di piazza Gramsci. L’"Escape room più pauroso di sempre" sarà invece un itinerario da togliere il fiato tra orchi e voodoo. In centro storico alto dalle 21, mappa alla mano, i partecipanti si troveranno a tu per tu con chiromanti, incantatrici e maschere dei film più famosi. Aguzzando un po’ di ingegno e risolvendo alcuni indovinelli collegati ai personaggi, si attraverserà un percorso disseminato da altre paure del tutto imprevedibili. Una volta completato l’itinerario con le risposte giuste, si sfida la sorte con un’estrazione a premi finale prevista per le 23.

Gli "Halloween games" animeranno piazza della Libertà a Vinci, dalle 16 giochi mostruosamente divertenti nella città del Genio. E per i più audaci, la sfida coraggiosa sarà attraversare l’Horror Street di via Roma. Per tutta la sera, i bar e i ristoranti del centro proporranno menu a tema, da… leccarsi le ossa. Nell’ambito della festa dei "Sapori d’autunno" sempre a partire dalle 16 in piazza Vittorio Veneto a Limite sull’Arno, di fronte alla casa del popolo, non mancheranno attrazioni e giochi per bambini oltre a deliziose merende con specialità a tema Halloween. Nello stesso comune, il pub Nox e Hop punta tutto sui giochi da tavolo, con un party in maschera (l’ingresso è libero), cocktail da paura e la possibilità di vincere premi. La festa invade anche la frazione di Turbone a Montelupo Fiorentino con il misterioso carro di vin brulè pronto a muoversi tra le strade del paese mentre i bambini, dalle 20,30 si ritroveranno al circolo ricreativo per bussare alle porte delle abitazioni a caccia di dolciumi e caramelle. La città si colora di paura a Montespertoli, dalle 17 alla mezzanotte tra piazza Machiavelli e piazza del Popolo sorprese, spaventi e divertimento per tutte le età. Attività e giochi a tema ma anche sfilata in maschera. L’imperativo? Sfoggiare il costume più originale. A Fucecchio si mobilita la contrada Porta Bernarda con merenda e giochi dalle 17, mentre più tardi - dalle 21 alle 23 - la Limonaia propone "Happy Children, Happy Music", il dj set più imprevedibile e terrificante che ci sia. Girando per le vie del centro di Empoli, infine, ci si potrà imbattere dalle 19 nell’Halloween alternativo lanciato da La Birroteca. Una festa per i più grandi; non solo un concorso per il miglior travestimento, ma anche uno spettacolo musicale con cover e brandi inediti punckrock e hardcore. Un "Horror Punk Live" tutto da ascoltare. Ylenia Cecchetti