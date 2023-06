Dogana vince il Palio di Castelfiorentino, festa per la contrada gialloverde

La contrada di Dogana fa festa. È stato il popolo gialloverde ad aggiudicarsi l’ambito cencio del Cà Stellare 2023, mettendo in bacheca il prestigioso titolo di vincitore del Palio di Castelfiorentino. Al termine delle varie sfide che si sono svolte nel corso dell’ultimo fine settimana, tra il centro di Castelfiorentino e lo stadio comunale, la contrada della frazione tra il capoluogo e Castelnuovo si è dimostrata la più forte, abile e creativa. La piazza d’onore è andata alla contrada Membrino, mentre sul terzo gradino del podio è finita Cambiano. Per Dogana è stata un’edizione da incorniciare, perché oltre alla vittoria nel Palio degli adulti ha potuto festeggiare anche un ottimo terzo posto nel Palio dei bambini, vinto dalla contrada Ferruzzino. "Un ringraziamento speciale va a Irene Caioli e Simone Grazzi per aver seguito i bambini durante tutti gli allenamenti", il commento alla fine della manifestazione del popolo dei cosiddetti “contadini“, come amano definirsi gli stessi contradaioli di Dogana. La proclamazione della contrada vincitrice è avvenuta come di consueto in piazza Kennedy davanti a tutti i popoli e alla presenza del sindaco Alessio Falorni. La festa per Dogana è poi proseguita nella frazione dove per tutta la sera si è brindato con la presenza anche degli amici di Praticelli che con grande sportività hanno partecipato ai festeggiamenti andando a complimentarsi con i vincitori.