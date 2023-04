Disegnatore di arredamento per progettazione e rilievi

Un’azienda di Vinci è alla ricerca di un disegnatore di arredamento da inserire nel proprio organico. La figura si occuperà della gestione dei rapporti con i clienti, di preventivi e ordini, di rilievi misure, di progettazione arredamento per esterni, rendering e della vendita dei prodotti. Viene offerto un contratto di lavoro a tempo determinato, in modalità full time o part time.

È richiesta, nello specifico, un’ottima conoscenza di programmi per la progettazione 3d. Inoltre, è necessario possedere un diploma di geometra o una laurea in architettura o interior design. C’è ancora qualche giorno di tempo, fino al 14 aprile 2023, per candidarsi alla posizione aperta, sul portale ToscanaLavoro raggiungibile attraverso il sito ufficiale della Regione Toscana.