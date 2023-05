Dietro le quinte al festival di Cannes "E’ stata un’emozione unica preparare le modelle per la sfilata"

L’emozione nella voce, la difficoltà nell’elaborare quanto è accaduto negli ultimi giorni. Durante il viaggio verso casa, dalla Francia a Montelupo Fiorentino, l’incredulità per aver preso parte alla 76ª edizione del Festival di Cannes è ancora tanta. E’ passato del tempo da quando il telefono ha squillato e si è presentata ad Anna D’Angelo, proprietaria del salone di bellezza omonimo a Montelupo, l’occasione di partecipare al backstage del più famoso festival cinematografico in qualità di hairstylist. "Sono stata selezionata per entrare nel team londinese di Neville – racconta Anna – ai quindici colleghi di Londra, si sono aggiunti otto italiani. Nonostante non avessimo mai lavorato insieme, abbiamo creato un gruppo coeso". Assoldata nella squadra, Anna si è occupata di acconciare le modelle che avrebbero sfilato per Chopard, noto marchio di gioielli, nel suntuoso Hotel Martinez. "L’esperienza nel backstage è magica. E lavorare per un marchio come Chopard è stato un onore – racconta l’hairstylist montelupina – l’adrenalina è tanta". "Sono arrivata a Cannes il lunedì e la sfilata c’è stata martedì sera – continua Anna – Ci avevano inviato i look, che però sono stati stravolti nel corso delle giornate, come spesso succede in queste occasioni".

Nonostante tutto sul red carpet di Cannes e dietro le quinte appaia perfetto e sfavillante, l’intoppo è spesso dietro l’angolo. "Per i tempi stretti, spesso abbiamo lavorato in due su una modella – dice l’hairstylist – ad un certo punto ho dovuto gestire una indossatrice da sola. Io sono una macchinetta, molto veloce nel mio lavoro, ma lì avevamo veramente i minuti contati". Non è la prima volta che Anna si ritrova in un backstage importante. Nel curriculum dell’hairstylist figurano palchi come quello di Sanremo e Miss Italia, ma anche la Fashion Week di Milano. Oltre ad essere acconciatrice, Anna ha un diploma di estetista e quello di consulente di immagine, conseguito all’Accademia del Lusso di Milano. Per merito di queste competenze trasversali, Anna D’Angelo riesce a curare tutta l’immagine delle sue clienti e gestire eventi fashion. "L’esperienza a Cannes è stata unica. Un grande tour de force, ma anche una cosa meravigliosa – racconta - Talmente tanto che gli occhi fanno fatica ad elaborare tutta la bellezza e l’atmosfera di questo evento". "A sorprendermi è stato il coinvolgimento di tutta la città nella manifestazione – dice ancora la D’Angelo – non solo le star sfilano sul red carpet, ma anche persone normali, che per l’occasione chiamano un fotografo e si vestono di tutto punto, per provare sulla pelle quella magia".

Costanza Ciappi