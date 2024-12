De Sciglio ha recuperato: ci sarà

De Sciglio quasi sicuramente ci sarà, Grassi forse: queste le ultime indicazioni dopo l’allenamento di ieri mattina. La squadra sarà al lavoro anche stamani prima di partire alla volta di Verona per lo scontro diretto di domani alle 15. Il difensore si è regolarmente allenato con il gruppo e sarà tra i convocati per la sfida all’Hellas. Diverso il discorso per Grassi, che ieri ha lavorato a parte anche se la sensazione è che D’Aversa scelga quanto meno di portarlo in panchina. Sempre a parte anche Zurkowski e Fazzini, per i quali ci vorrà ancora un po’ più di tempo. Il centrocampista polacco non ha ancora recuperato al meglio dopo l’intervento alla caviglia, mentre il fantasista viareggino punta invece a tornare tra i disponibili per la sfida col Torino o quella successiva con l’Atalanta. Per quanto riguarda la formazione, quindi, dietro si dovrebbe tornare al pacchetto composto da Goglichidze, Ismajli e Viti davanti al portiere Vasquez, mentre sulle fasce tornano Gyasi e Pezzella. A centrocampo si potrebbe rivedere il terzetto Anjorin-Henderson-Maleh con Pellegri e Colombo favoriti in attacco. Esposito potrebbe partire dalla panchina.