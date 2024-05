Csa Intifada interviene sulla vertenza Gls: "Sostegno ai lavoratori, che vanno tutelati"

La Comunità in Resistenza Empoli/Csa Intifada interviene in merito alla vicenda dei lavoratori in appalto alla Gls di Montelupo per esprimere la propria solidarietà. "Siamo al fianco dei lavoratori che sostenuti da ADL Cobas stanno scioperando in questi giorni - scrivono da Csa Intifada – il sistema degli appalti e sub-appalti rende precario il lavoro e la vita di chi ne è coinvolto. Per la vicenda in questione, leggiamo che riguardo a un passaggio di appalto nell’igiene ambientale, la ditta a cui subentrano due cooperative farebbe difficoltà nel pagamento degli stipendi e del Tfr, questo è da evitare, i lavoratori non possono pagare per le scelte aziendali. Prioritari sono il mantenimento del livello occupazionale e la salvaguardia contrattuale, economica e fiscale".