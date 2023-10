Csa Intifada Empoli, Solidarietà al Popolo Palestinese

Dalla comunità in Resistenza Csa Intifada Empoli, un messaggio di solidarietà nei confronti del popolo palestinese. "L’azione di resistenza palestinese contro Israele non ci sorprende, una rappresaglia massiccia organizzata di Hamas insieme ad altre forze palestinesi. E’ il risultato di una occupazione che dura da 75 anni e di una mancata soluzione politica al conflitto - scrivono i rappresentanti del Csa Intifada schierandosi a fianco del popolo oppresso - Il diritto di resistere del popolo palestinese contro l’occupazione israeliana, é un fatto innegabile. Quello che sta accadendo in queste ore a Gaza è un’inevitabile guerra armata in conseguenza all’occupazione da parte di Israele". A farne le spese, ancora una volta i civili, donne e bambini "in particolare dei territori occupati - dichiarano dall’Intifada - Non sosteniamo Hamas. Sosteniamo il popolo civile e il diritto di vivere e rivendicare la propria terra. In supporto alla resistenza palestinese denunciamo i crimini di guerra israeliani e la repressione dei territori occupati. Diciamo basta ai bombardamenti indiscriminati sulla popolazione inerme. Palestina libera".