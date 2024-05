Cristina D’Avena in concerto. Aprirà la Festa dell’Unicorno

Cristina D’Avena sarà l’ospite d’onore della serata inaugurale della Festa dell’Unicorno: la cantante bolognese si esibirà infatti sul palco della tradizionale kermesse il prossimo 26 luglio, proponendo ai presenti il suo vasto e intramontabile repertorio di sigle di cartoni animati. È l’ultimo concerto in ordine cronologico annunciato dagli organizzatori della rassegna giunta ormai alla diciottesima edizione. La manifestazione prenderà il via venerdì 26, per chiudersi la domenica dopo tre giorni di eventi. È già possibile acquistare online i biglietti in prevendita, sulla piattaforma Boxoffice Toscana. D’Avena si aggiunge ad un programma che, per quanto concerne la parte musicale, prevede anche l’esibizione dei Meganoidi (fissata per il prossimo 28 luglio, spalleggiati da Fattore Rurale e Mondocane) e dai Rhapsody on Fire, che suoneranno il 27 luglio. Il programma definitivo della Festa sarà annunciato a breve, ma il conto alla rovescia può di fatto già partire.