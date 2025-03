Convivenza difficile... causa alluvione

EMPOLI Secondo appuntamento con la rassegna di teatro in vernacolo “ShalomInScena“, che domani alle 17.15 vedrà salire sul palco del Teatro Shalom di Empoli la compagnia di Montelupo Mignon con lo spettacolo “Quattro novembre 1966: aiuto, alluvione!“. Si tratta di una commedia in tre atti di Oreste Pelagatti, per la regia di Daniele Masi, che narra la storia di tre famiglie di Montelupo Fiorentino, di idee politiche completamente diverse, che vivono nello stesso palazzo e sono costrette a riunirsi in unico appartamento a causa dell’alluvione. Succede di tutto. Specie se l’integerrima padrona di casa si trova obbligata, suo malgrado, ad ospitare un arzillo vecchietto senza peli sulla lingua. Se a questo si aggiunge l’improvviso arrivo di una bella e sconosciuta (o forse no) infermiera, la situazione degenera. Questi gli ingredienti per una esilarante commedia dalla trama sapientemente ordita che, pur tra tante risate e colpi di scena, non manca di portare il pubblico a riflettere su quanto accadde il 4 novembre 1966 a Firenze e dintorni. Sul palco a interpretare i vari personaggi saliranno Daniele Corradini (nella foto), Sandra Cecchi, Luca Spitaleri, Massimo Incardona, Debora Manetti, Samanta Caverni, Marco Borgioli, Pietro Martelli, Benedetta Manetti e Pamela Chiarugi. Domenica prossima 9 marzo sarà invece la volta della compagnia di Marcignana con “Per disgrazia ricevuta“.