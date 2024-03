Contrasto alla fibromialgia. È in arrivo uno sportello

Istituire uno sportello informativo permanente a disposizione dell’utenza, per sensibilizzare la popolazione e le istituzioni sulla fibromialgia. Questa l’iniziativa alla quale stanno lavorando la Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Limte e l’associazione Algea di Empoli. Il piano, intitolato ’Lo sportello sulla fibromialgia e sul dolore cronico’, è ormai alle battute finali: ha già ottenuto lo scorso sabato il patrocinio del Comune di Capraia e Limite e dovrebbe quindi entrare nel vivo a breve, dopo le ultime rifiniture. L’idea alla base di tutto è a quanto pare quella di creare un servizio gratuito di sportello al cittadino (attivo in questa prima fase almeno un paio di giorni al mese, in linea di massima) all’interno dei locali della Croce d’Oro, in via Antonio Negro. I dettagli finali del progetto (che dovrebbe partire indicativamente a fine mese) verranno resi noti nei prossimi giorni. Ma si tratterà di uno spazio in cui gli utenti potranno informarsi sulle varie patologie, tra le quali la fibromialgia, il trattamento chemio- radioterapico e il trattamento del dolore cronico.