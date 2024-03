Contabile amministrativo in modalità full time

Azienda di Certaldo ricerca impiegato amministrativo contabile da inserire all’interno del proprio organico. La figura si occuperà di diverse mansioni, tra cui fatturazione elettronica, prima nota, preventivi, Ddt, contabilità cantieri, ordini, segreteria generale. E’ richiesto per accedere alla mansione un diploma di ragioneria o geometra. Inoltre è necessario che la risorsa sia in possesso di conoscenze informatiche e una buona conoscenza dell’inglese. Oltre a essere richiesta la patente B serve il possesso di auto propria per raggiungere il posto di lavoro. Offerto inserimento in apprendistato o a tempo determinato, in modalità full time, con finalità di trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi è necessario accedere al portale di Toscana Lavoro (www.lavoro.regione.toscana.it), raggiungibile attraverso il sito di Regione Toscana, entro il 25 marzo.