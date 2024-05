Conciario, tavolo di crisi in Regione, e decisioni per trovare soluzioni

Si è riunito ieri il tavolo in Regione per la crisi che sta colpendo conciario e calzaturiero. "Ho convocato il tavolo per poter capire, approfondire, con tutti coloro che ne sono parte in causa, gli aspetti che il sistema moda propone per un suo rilancio, un suo sviluppo, ed un sostena istituzionale – ha detto Giani – . Stiamo parlando del sistema economico, ma anche del suo senso di creatività, di innovazione, che ha caratterizzato la Toscana nel mondo, che vive delle situazioni da analizzare a fondo". Intanto ieri mattina in commissione sviluppo economico è stata approvata una risoluzione per conseguire questo risultato e, più in generale, un nuovo impulso a sostenere il settore moda, in particolare quello conciario. "Un documento che nasce da un lavoro che ho svolto anche insieme ai colleghi di opposizione – ha spiegato il consigliere Pd Andrea Pieroni – che ha tenuto conto delle audizioni svolte in commissione con i rappresentanti delle categorie".