Con l’auto sul ponteggio in via del Papa

E’ entrato in via del Papa, nel centro di Empoli, con la propria auto. Dopo aver sbandato più volte, ha colpito prima un ponteggio e poi una vettura che era in sosta. Brutto risveglio ieri mattina nel ‘giro’ empolese. Intorno alle 6.30, un automobilista, evidentemente poco lucido, ha provocato danni e creato scompiglio.

Per fortuna né lui né altre persone hanno riportato ferite in conseguenza dell’incidente. In quel momento per strada non c’era ancora gran movimento, ma sarebbe bastata una manciata di minuti in più, con l’arrivo dei primi clienti oltre a gestori e dipendenti dei bar, per causare conseguenze molto più serie. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato di Empoli che hanno fatto tutti i rilievi del caso. Le vetture incidentate sono state rimosse già in mattinata.