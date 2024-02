Comunità inclusiva, un corso per formare le figure professionali

Un obiettivo: formare figure professionali capaci di progettare e gestire interventi formativi ed educativi. Il Movimento Shalom promuove il corso di formazione realizzato da Forium all’interno del progetto "Inclusivamente – Percorsi per il consolidamento di una comunità educante inclusiva", di cui anche il Comune di Fucecchio è partner. Al termine del corso – spiega una nota – viene rilasciato un certificato delle competenze dietro superamento dell’esame finale. Il corso prevede sblocchi professionali negli enti, associazioni, cooperative sociali con il compito di supporto per la programmazione didattica di interventi formativi ed educativi, e nella realizzazione di interventi educativi e formativi in orario extra scolastico o nei periodi di chiusura delle scuole.

In caso di partecipanti stranieri è richiesto un livello di conoscenza della lingua italiana. C’è ancora tempo per iscriversi fino al prossimo 15 febbraio. Per informazioni: contattare 0571360069,([email protected]).