"Commissione d’indagine fondata sul nulla"

Resta sotto i riflettori la polemica sulla realizzazione della pista ciclopedonale di viale Colombo, dopo che la commissione d’indagine richiesta da Forza Italia e Gruppo Misto è stata bocciata in consiglio comunale. Non solo dalla maggioranza. Ma anche dall’opposizione. "La commissione d’indagine non ha niente di concreto, se non quello di sollevare un inutile polverone che non porterà alcun frutto, ma solo l’ennesima confusione – dice Fabrizia Morelli, consigliere pentastellato –. Le forze di destra, infatti, fino ad oggi non hanno mai presentato alcuna richiesta di accesso agli atti al Comune di Fucecchio (ne ho le prove cartacee) – aggiunge – , in merito al progetto sulla pista ciclabile, primo passo fondamentale per poter avere una contezza effettiva di qualsiasi opera. Tante parole, ma pochi fatti"."Il Movimento 5 Stelle lavora sul tema della pista ciclo-pedonale in modo concreto e da tempo – prosegue Morelli – Non solo ho fatto una vera richiesta di accesso agli atti per visionare il progetto con mano, ma nel tempo, oltre ad aver presentato mozioni in merito al taglio degli alberi di Viale Colombo, ho fatto personalmente richiesta agli uffici in merito all’eventuale progetto futuro di tagliare nuovi alberi, oltre a quelli già tagliati in origine e mi è stata data garanzia documentata che ciò non è in programma. Da sempre ho perseguito una politica fondata sulla tutela dell’ambiente e della natura a 360 gradi".