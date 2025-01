Colto da malore 35enne in ospedale

Si è sentito male intorno all’ora di cena. La corsa al San Giuseppe, l’arrivo in codice rosso, gli accertamenti e poi il ricovero. Ore di apprensione per un 35enne, di origine straniera, che si trova adesso ricoverato nel presidio di viale Boccaccio dopo aver accusato un malore alla vigilia dell’Epifania. La richiesta di pronto intervento è scattata poco dopo le 20.30 lungo via Senese Romana, in località Brusciana. L’uomo è stato soccorso dall’automedica e una volta stabilizzato è stato trasferito con un’ambulanza della Misericordia di Castelfiorentino al pronto soccorso di Empoli dove è arrivato con il codice di massima urgenza. Il

35enne straniero è stato sottoposto ad accertamenti.