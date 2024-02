"Collaborazione tra Associazione Toscana Ferrovie in scala e gruppi toscani: Empoli inaugura partnership con GFP e CLAF" L'Associazione Toscana Ferrovie in scala di Empoli ha stretto una partnership con il Gruppo Fermodellistico Pistoiese e il gruppo di Lucca CLAF per promuovere progetti con le scuole e la divulgazione storico-culturale. Il GFP ha trovato sede nella stazione di Piteccio grazie al supporto di Ferrovie, Misericordia di Empoli, Dopolavoro ferroviario e l'amministrazione comunale.