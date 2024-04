È morto Claudio Zagaglia, chirurgo ortopedico del San Giuseppe

Empoli, 25 aprile 2024 – L’ospedale San Giuseppe perde uno dei suoi professionisti più apprezzati. E’ morto il dottor Claudio Zagaglia, chirurgo ortopedico. Aveva 60 anni e abitava a Montecalvoli, frazione di Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa. Lascia la moglie Laura, il figlio Giulio, l’adorata nipotina, familiari e parenti. L’ultimo saluto al dottor Zagaglia è fissato per domani, alle 15, nella chiesa dei Santi Jacopo e Giorgio nel centro storico del borgo.

Claudio Zagaglia era un uomo, un professionista che dava una mano in silenzio. A qualunque ora chiunque suonasse il campanello di casa o gli telefonasse. Questo era il suo tratto distintivo. Il dottor Zagaglia si è spento ieri dopo mesi di sofferenze per un male scoperto a settembre scorso. Prima del San Giuseppe, dove prestava servizio ormai da molti anni, il dottor Zagaglia aveva lavorato all’ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio. Prestava servizio anche al distretto sanitario di Santa Croce dove visitava alcuni giorni alla settimana.

Dopo la laurea in medicina all’università di Pisa, Claudio Zagaglia aveva deciso di frequentare la scuola di specializzazione in chirurgia ortopedica dello stesso ateneo pisano. Non si tirava mai indietro, non diceva mai di no e soprattutto lo faceva in silenzio, con massima discrezione. Aiutava chiunque avesse bisogno senza farlo sapere. Montecalvoli, il paese dove aveva sempre vissuto, piange la scomparsa di uno dei suoi figli migliori. Il ricordo della sua umanità rimarranno indelebili.