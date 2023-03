Classico Morgan Tra arte e musica Da Bach a Gaber

EMPOLI

Dal teatro alla musica. Dopo Michele Placido con "La Bottega del caffè" di Goldoni, il palcoscenico del Teatro Excelsior di Empoli è pronto ad accogliere domani alle 21 il cantante Morgan nel concerto "Il classico Morgan", nuovo appuntamento della stagione concertistica del Centro Studi Busoni di Empoli, organizzato in coproduzione con l’associazione Mosaico. Marco Castoldi, il nome di battesimo di Morgan, sarà accompagnato da Valentino Corvino e SonoraCorda Ensemble. Un racconto tra le pagine di Bach, Vivaldi, Beethoven, Schubert, fino ad arrivare a Rota, Gaber e De André. Morgan passa attraverso le epoche e i generi musicali dimostrando che le definizioni non riescono a contenere la creatività musicale, che la divisione coltopopolare non esiste e che la materia della musica si rigenera continuamente attraverso il genio degli artisti senza alcun limite. "Il classico Morgan" è un viaggio nelle intersezioni tra i linguaggi musicali, con continui cambi di prospettiva e riletture, anche grazie agli arrangiamenti orchestrati e diretti da Valentino Corvino. Morgan è un cantautore, polistrumentista, scrittore, compositore, divulgatore musicale e talent scout, fondatore dei Bluvertigo. La divulgazione della musica di qualità e la riscoperta di grandi cantautori italiani tra cui Gino Paoli, Domenico Modugno, Piero Ciampi, Sergio Endrigo, Umberto Bindi e Luigi Tenco, è da anni una missione che Morgan porta avanti tramite album, concerti, televisione.

Artista eclettico e poliedrico, la sua produzione abbraccia molti ambiti musicali. Valentino Corvino ha al suo attivo concerti con diverse orchestre italiane e molte altre compagini europee, così come ha diretto ed arrangiato numerosi progetti sinfonici crossover per vari artisti internazionali. Ha inoltre composto musiche di oltre 30 produzioni di teatro e vanta collaborazioni con i più importanti artisti del panorama musicale italiano. Nel 2004 ha fondato il SonoraCorda Ensemble, che negli anni è stato protagonista nei più importanti teatri e festival italiani oltre ad avere all'attivo diverse registrazioni in dischi di cantanti del calibro di Antonella Ruggiero e dello stesso Morgan.