Classi nel prefabbricato durante i lavori antisismici. La Metrocittà prevede i fondi

EMPOLI

Una variazione al Documento unico di programmazione (Dup) 2022-2025 della Città Metropolitava di Firenze che si traduce in investimenti in più per le scuole superiori del territorio. Il consiglio della Metrocittà ha approvato su proposta del vice sindaco con delega al bilancio, Brenda Barnini, la sesta variazione al Dup. "Le modifiche apportate - spiega Barnini - hanno riguardato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e in particolare l’aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva per l’intervento di realizzazione del nuovo liceo artistico Virgilio a Empoli; la fornitura di arredi di cucina e bar e attrezzature per ampliamento sede Istituto Saffi; il prefabbricato del polo scolastico di via Sanzio a Empoli; la fornitura energia elettrica (nuovo inserimento, annualità 2024) e buoni pasto".

Con una spesa di due milioni di euro, comprensiva di struttura e lavori complementari, verrà installato dalla Città Metropolitana di Firenze nel polo scolastico di via Sanzio a Empoli un prefabbricato, necessario per potere effettuare in sicurezza i lavori di adeguamento sismico e di consolidamento degli edifici scolastici. Una volta approvato il progetto esecutivo e reso operativo, il prefabbricato avrà la funzione di interscambio e rotazione per le classi che di volta in volta saranno interessate dagli interventi, finanziati con il Pnrr. Il consiglio metropolitano ha approvato anche delle variazioni al programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 con interventi della direzione edilizia, finanziati attraverso risorse proprie (avanzo). Nella lista dei lavori ci sono anche gli infissi della piscina dell’istituto Enriques di Castelfiorentino.