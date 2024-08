Ciclista investito da auto. Anziano immobile a terra. E viale Palestro va in tilt

Un tonfo sordo, poi le urla e un corpo che vola a terra e lì rimane immobile per alcuni lunghi interminabili minuti. È stata una scena terribile quella che si è consumata ieri pomeriggio, poco prima delle 18, in viale Palestro. Un uomo in bicicletta è stato investito da un’auto all’altezza dell’ufficio di Autolinee Toscane. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente – e quindi le eventuali responsabilità che hanno determinato la collisione tra i mezzi –, ma quello che è certo è che l’impatto è stato importante. La dueruote è rimasta incastrata nella parte frontale della macchina e l’anziano ciclista è stato sbalzato sull’asfalto.

Subito soccorso dall’automobilista, che si è fermato visibilmente sotto choc, le condizioni del 72enne hanno destato particolare preoccupazione. Tra i passanti – tanti i curiosi rimasti a osservare la scena – qualcuno ha cercato di offrire aiuto a entrambi nell’attesa dell’arrivo del personale sanitario. In pochi istanti ecco sul posto l’ambulanza della Misericordia di Empoli e l’automedica. I volontari hanno messo in sicurezza l’anziano, mentre la dottoressa ha eseguito le manovre di primo soccorso per poi trasferirlo in codice giallo al San Giuseppe per i traumi riportati. Il traffico su viale Palestro nel frattempo è andato in tilt, con le auto che hanno continuato a sfrecciare anche tra i mezzi di soccorso.