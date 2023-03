"Chiese sempre più vuote? È l’effetto Covid"

Chiese sempre più vuote: don Engels conferma il dato e analizza il fenomeno in città. "E’ l’effetto Covid. L’allontanamento della popolazione più anziana va sommato alla massiccia presenza di stranieri che non hanno un legame con la chiesa cattolica - dice il parroco mentre si prepara a benedire le abitazioni - E poi ci sono tanti appartamenti vuoti in città, altrettanti che sono diventati uffici. La popolazione stabile è notevolmente diminuita. Nella nostra parrocchia siamo passati da 14mila a 8mila. Un dato che fa riflettere".

Tra i buoni propositi dell’anno che è appena iniziato, oltre a quello di riportare più fedeli in chiesa e ricostruire una comunità solida e partecipata c’è anche l’aspirazione al valore della felicità. Un significato che gli empolesi dovrebbero riscoprire.

"Auguro due cose alla mia comunità - conclude Engels - Costruire un modello di società in cui al centro c’è la persona. La cosiddetta economia civile, dove ognuno si dà da fare per il bene comune. E poi spero che le persone possano chiedersi e scoprire cosa li rende felici: lo scopo della fede cristiana è la felicità. Ho fatto un’omelia sul tema dell’utopia. La parola ha un doppio significato: luogo felice (eu-topos) e anche non-luogo (u-topos). Cioè, se voglio essere felice devo cercare la felicità in un posto che non esiste. Oggi questo luogo è internet, dove posso alienarmi immaginando un mondo come a me piace. Ed è così che le persone perdono di vista se stessi e la vita reale". Primo buon proposito, dunque, ritrovarsi.

Y.C.