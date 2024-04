I borghi incantano i visitatori. Certaldo e Castelfalfi da record: "Boom di presenze, risultati super"

Empoli, 5 aprile 2024 – La stagione primaverile dei ponti è solo iniziata. E, come si dice, se il buongiorno si vede dal mattino, quella che si è appena inaugurata potrebbe essere una stagione davvero positiva per il turismo nell’Empolese Valdelsa. Dai musei aperti, alle iniziative per andare alla scoperta dei borghi più caratteristici, i numeri fanno ben sperare. Le festività pre pasquali hanno fatto registrare una cifra da record in occasione del Castelfalfi Spring Festival. Nel weekend del 23 e del 24 marzo scorso, il borgo della Valdelsa, nel Comune di Montaione, si è vestito di fiori per festeggiare l’arrivo della primavera con musica live, mercatini di artigianato, street food, luna park e spettacoli itineranti. Un’operazione da 16mila visitatori spalmati su due giornate, secondo quanto riportato dagli organizzatori. Un risultato che ha superato la Castelfalfi Christmas Edition 2023.

"In quel caso - spiegano dall’ufficio marketing del pentastellato Resort Casltelfalfi - in tre giorni totali, cavalcando le festività dell’Immacolata abbiamo avuto 14mila visitatori. Lo Spring Festival ne ha contati 10.900 solo nella giornata di domenica, in una settimana durante la quale non cadevano festività". L’evento è stato lanciato in concomitanza con la riapertura dell’hotel all’interno della tenuta e con l’inaugurazione della nuova strada del borgo. Per il primo assaggio di primavera sono arrivati a Castelfalfi da tutta la Toscana, Siena, Pisa e Firenze in primis. "Ai visitatori locali vanno ad aggiungersi gli ospiti internazionali dell’hotel, principalmente americani e inglesi. La stagione è iniziata molto bene".

Turisti in visita in un borgo (foto d’archivio)

Fino agli inizi di giugno le prenotazioni abbondano, soprattutto da oltreoceano. Dalla Valdelsa al Valdarno, un vero assalto, insomma, che fa scopa con un altro dato sorprendente: il record di 111.226 presenze turistiche, in un altro borgo, quello di Certaldo. Secondo i dati della Regione Toscana il paese di Boccaccio ha recentemente raggiunto un traguardo senza precedenti nel settore turistico, con numeri che brillano come mai prima d’ora.

"Un risultato straordinario per il 2023 - ha commentato con orgoglio il sindaco Giacomo Cucini - Testimonianza tangibile del nostro impegno costante nel promuovere Certaldo come una destinazione turistica di prim’ordine". La crescita rispetto al 2022 è del 22,97%, significativo anche l’incremento del 18,8% rispetto al 2019. Di fatto il turismo, in costante evoluzione, supera i dati pre-pandemici. Ma c’è di più: se consideriamo anche gli affitti brevi dei privati, che nel 2023 hanno totalizzato 11.251 presenze, il totale schizza a 122.477, confermando l’entusiasmante tendenza di crescita. "Abbiamo lavorato duramente - ha concluso Cucini - per rendere Certaldo una meta turistica sempre più accogliente e attrattiva per i visitatori".