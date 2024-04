Centri estivi: pronte le date. Ecco le attività

L’arrivo dell’estate non è proprio dietro l’angolo e la scuola durerà per altri tre mesi, ma intanto il Comune di Montespertoli si è portato avanti ed ha già organizzato i centri estivi per i bambini e i ragazzi dai 3 ai 14 anni. Il periodo è quello di metà giugno-luglio, una mano importante alle famiglie dove ad esempio entrambi i genitori lavorano. Per la precisione, per la fascia d’età dai 3 ai 5 anni (scuole dell’infanzia, fino all’ultimo anno) il periodo è 1-26 luglio; per coloro che rientrano nella fascia di età 6-14 anni (studenti delle scuole primarie e medie, ovvero secondarie di primo grado) i centri estivi si terranno dall’11 giugno al 26 luglio. Sono previste anche gite e giornate in piscina, con trasferimenti garantiti dal Comune con l’ausilio dei propri autisti ed accompagnatori.

Queste invece le sedi delle attività: scuola “Rita Levi Montalcini“ a Montagnana per l’età 3-5 anni; scuola “Renato Fucini“ per ragazzi dai 6 ai 14 anni. Sono previste altresì delle turnazioni che il Comune ha approntato e che saranno comunicate alle famiglie. Coop 21 Cooperativa sociale, che gestisce l’attività extrascolastica, ha inviato il progetto al Comune con le attività che saranno impostate sul tema delle “Esplorazioni“: per i ragazzi dai 6 ai 14 anni, si tratta della scoperta delle ricchezze del territorio di Montespertoli; bellezze naturali (parchi, sentieri) ed artistico-culturali (castelli, musei, biblioteca), ma anche risorse della comunità (volontariato sociale, culturale e sportivo); oltre alla sperimentazione di attività di educazione civica. Per la fascia della scuola dell’infanzia, verteranno invece sulla scoperta di tutto ciò che ci circonda: le nostre abilità, la natura, le relazioni e le regole dello stare insieme.

