Cedri storici da abbattere: "Addio alle piante-simbolo"

"Con enorme dispiacere dobbiamo informare che i due cedri del Libano collocati alla “balaustra” in viale Italia versano ormai da tempo in pessime condizioni e dovranno essere abbattuti". L’annuncio del sindaco Paolo Pomponi sul taglio di quelli che lui stesso definisce un "pezzo di storia montaionese", spiegando come da tempo, con il supporto di agronomi specializzati, sia stato provato a salvare le due bellissime piante. "Purtroppo l’ultima relazione sullo stato dei due alberi, di qualche mese fa – dice –, ha certificato la morte di uno dei due cedri e uno stato di forte deperienza per l’altro, che verrà curato anche se con scarse aspettative". L’agronomo ha certificato la presenza di una infezione dovuta ad un afide. "Ovviamente l’albero abbattuto sarà sostituito da altra pianta ad alto fusto – rivela –. In valutazione da parte dei tecnici la scelta della specie, e magari perché non avere qualche suggerimento dai nostri concittadini. Del primo cedro abbattuto sarà lasciata parte del tronco per una scultura".