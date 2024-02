C’è Lo Sbaracco, shopping e occasioni

CASTELFIORENTINO

Arriva “Lo Sbaracco”. Oggi e domani e il prossimi venerdì venerdì 1 e sabato 2 marzo verrà allestito un grande bazar all’aperto nelle vie del centro di Castelfiorentino con prodotti di marca e di qualità. Saldi super per quattro giorni che si trasformeranno in ottime opportunità per rinnovare il guardaroba e la casa. Lo shopping per le vie del centro permetterà di rovistare nel grande mercato delle “occasioni”, con centinaia di prodotti di marca e di qualità a prezzi stracciati. I protagonisti dell’iniziativa saranno i commercianti del centro commerciale naturale, che vestiranno i panni dei venditori ambulanti grazie all’allestimento di decine di banchi di fronte ai loro negozi, dove si potrà curiosare liberalmente alla ricerca di un capo di abbigliamento, articoli per la casa, prodotti per l’igiene personale, profumi, e molto altro.

In pratica, un lungo bazar all’aperto che osserverà gli stessi orari di apertura dei negozi, dalle 9 alle 13 e dale 16 alle 20. Promosso dall’associazione del CCN “Tre Piazze” in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino e Confesercenti, lo “Sbaracco” si svolgerà per quattro giorni: oggi e domani, venerdì 1 e sabato 2 marzo. Un’occasione in più, insomma, per approfittarne e fare un giro nel centro storico di Castelfiorentino