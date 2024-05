C’è l’assistenza socio-sanitaria

Centri estivi sempre più inclusivi. Pensati per tutti, anche e soprattutto per i piccoli con bisogni speciali. Per permettere l’organizzazione del nuovo calendario, il Comune di Empoli ha pubblicato due differenti avvisi pubblici. Il primo (si è chiuso ieri) riguarda la costituzione dell’elenco annuale di soggetti gestori da iscrivere nel cartellone "Verde Azzurro". Ma l’altro – ed è la novità targata 2024 – riguarda la richiesta di assistenza socio-educativa all’interno dei centri estivi privati. Da quest’anno, per organizzare al meglio il servizio, è stato deciso infatti di pubblicare uno specifico avviso pubblico che si rivolge agli organizzatori dei centri estivi privati in quanto le attività del cartellone "Verde Azzurro" prevedono già l’assistenza socio-educativa fra i benefit offerti dall’amministrazione (fra i quali sono presenti anche pasto, uscite con lo scuolabus e utilizzo dei locali scolastici). Da quest’anno anche le attività non comprese in "Verde Azzurro" metteranno a disposizione personale educativo con funzioni di assistenza per i bambini con disabilità certificata. Per fare richiesta per questo tipo di servizio, c’è tempo fino al 3 giugno. Per info: [email protected].