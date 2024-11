C’è il daspo urbano: "Strumento in più per la sicurezza"

Montelupo si dota del daspo urbano, prevedendo la possibilità di applicare divieti, sanzioni e misure a tutela del decoro e della fruizione di aree a verde pubblico o destinate a fiere ed eventi. Sarà inoltre vietato introdurre bottiglie di vetro nelle aree adibite a verde pubblico, mentre nelle medesime zone sarà permesso giocare a pallone purché non si arrechino disturbo o danni. Sono le novità introdotte dalle modifiche al regolamento di polizia urbana approvate in consiglio comunale. "Con queste modifiche ci dotiamo di un ulteriore strumento di tutela della sicurezza – hanno detto il sindaco Simone Londi e l’assessore alla sicurezza Simone Peruzzi – un percorso intrapreso per cercare uno strumento in più alle forze di polizia nella gestione di eventi e per allontanare chi disturba la quiete pubblica". Un provvedimento votato anche dal centrodestra. "Il Daspo urbano era nel nostro programma elettorale,siamo soddisfatti che l’amministrazione abbia recepito le indicazioni del comando di polizia municipale" ha detto il consigliere Federico Pavese.