Empoli, 22 febbraio 2019 - Buone notizie nella sanità. Anche all'ospedale di Empoli è arrivata l'importante apparecchiatura per aiutare le pazienti sottoposte a chemioterapia a non perdere i capelli grazie ad Astro, l'Associazione per il sostegno terapeutico e riabilitativo in oncologia, ormai da anni a fianco del San Giuseppe nel continuo miglioramento dei percorsi assistenziali rivolti alle donne.

L'apparecchio è stato consegnato al Centro Donna dell'ospedale dal presidente di Astro Paolo Scardigli alla presenza dell'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi e del direttore sanitario AUSL Tc dottor Emanuele Gori. Era presente Monica Piovi, presidente del Comitato "Sostieni il Centro Donna", il consigliere regionale Enrico Sostegni, l'assessore alle politiche sociali del comune di Empoli, Arianna Poggi e il direttore del presidio ospedaliero Luca Nardi insieme al responsabile del Centro Donna dottor Sandro Santini, al direttore della struttura di oncologia dottor Carlo Milandri e al senologo dottor Claudio Caponi.