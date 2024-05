Casa della comunità, il cantiere: "Tutto pronto entro dicembre"

Entro fine mese, nella migliore delle ipotesi, dovrebbe essere terminato l’intervento sull’edificio che dovrà ospitare la nuova Casa di Comunità, anche se il trasferimento dei servizi medici e infermieristici si concretizzerà gradualmente nei mesi successivi. Per quel che riguarda il secondo nuovo immobile, nel quale troverà posto la Croce d’Oro, l’obiettivo è invece di far sì che possa entrare definitivamente in funzione entro il 31 dicembre. È l’attuale stato d’avanzamento del maxi-cantiere che sta portando alla costruzione del nuovo Polo della Salute di Montespertoli, per un’operazione da circa 4 milioni di euro portata avanti da USL Toscana Centro e dal Comune. Nel nuovo complesso sanitario troveranno posto ambulatori di medicina generale e specialistica, un punto d’accoglienza per i servizi sociali, un punto prelievi, una cappella del commiato e spazi dedicati all’associazione che si occupa del servizio di emergenza, che offrirà anche prestazioni sanitarie. Un nuovo passo è stato compiuto pochi giorni fa, quando è stato dato il via libera al subappalto per quel che riguarda le operazioni di scavo, posa tubazioni, opere edili stradali in genere, pavimentazioni e noli a caldo di macchine operatrici. Il primo step dovrebbe riguardare la fine dei lavori sullo stabile da adibire a nuovo distretto.

"È un investimento strategico che garantirà più servizi a tutti i montespertolesi. Direi che i lavori stanno procedendo a pieno ritmo – ha confermato il sindaco Alessio Mugnaini – e di questo passo, ci auguriamo che la consegna del primo edificio possa avvenire già prima della fine del mese. Restiamo fiduciosi". Quando la nuova struttura sarà pronta, si passerà a trasferirvi i vari servizi: questa nuova fase dovrebbe essere completata dopo l’estate. Nel frattempo gli operai continueranno comunque a lavorare sul secondo edificio, ossia il nuovo quartier generale della Croce d’Oro: si punta a chiudere la pratica entro fine anno. In modo da far sì che il primo scorcio del 2025 consenta alla cittadinanza di usufruire a tutti gli effetti delle prestazioni complete.