Carenze negli organici Mancano cinque medici

Uno a Empoli, Vinci e Montelupo. Due a Fucecchio. Sono i posti messi a disposizione dalla Regione Toscana nella lista degli incarichi vacanti di medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta, cioè i medici di medicina generale che in molte aree del territorio regionale rappresentano un problema. La buona notizia, per l’Empolese Valdelsa, è che i cinque posti vuoti potrebbero e dovrebbero essere riempiti entro fine anno, perché le indiscrezioni che circolano nell’ambiente parlano di alcune disponibilità che potrebbero concretizzarsi nelle prossime settimane. Quello degli undici comuni, a differenza di zone come il Mugello o la Montagna Pistoiese, si conferma quindi un territorio maggiormente attrattivo, anche se le criticità legate alla carenza dei medici di medicina generale non mancano. Un problema, spiegano i sindacati, legato soprattutto alla scarsa volontà dei giovani di rimpiazzare chi va in pensione. "In pochi – spiega il rappresentante di medicina generale regionale della Cisl Filippo Simonelli – hanno voglia di ritrovarsi in una situazione complicatissima come quella che stanno vedendo. E i rimedi che si stanno mettendo in atto non sono che pannicelli caldi. Possiamo dare degli incentivi, ma se nessuno li vuole il problema resta. Dobbiamo gestire una situazione complicata, con pochi medici e una burocrazia assurda. Ci sono delle zone nella Asl Toscana Centro dove i nostri colleghi sono alla disperazione. Nel Mugello sono a 1.800 pazienti per medico da tempo e non ce la fanno, ma ci sono criticità anche nel pistoiese, soprattutto sulla montagna". Un problema che, come accennato, tocca soltanto marginalmente l’Empolese Valdelsa. "Non è tanto una carenza di medici – spiega il dottor Jacopo Periti, vice segretario regionale della federazione italiana medici di medicina generale – ma di professionisti disposti ad assumere questo tipo di incarico. In ogni caso, qui sul territorio non vedo particolari problematiche. A Empoli ci sono medici che sono al di sotto del limite dei pazienti ed il posto vacante dovrebbe essere presto riempito". Il Comune più in difficoltà nell’Empolese Valdelsa è Fucecchio, dove l’avviso pubblico regionale parla di due medici in meno. Una criticità storica legata alle frazioni periferiche. "Il problema vero – conclude Simonetti – è che servirebbero da un lato incentivi migliori, dall’altro una riforma della professione".

Tommaso Carmignani