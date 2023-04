Cara casa, quanto mi costi Prezzi alle stelle nell’Empolese Fino a 3800 euro al metro quadro

EMPOLESE VALDELSA

Fino a 3800 euro al metro quadro per un immobile nuovo o ristrutturato, ma se si sceglie di ‘accontentarsi’ di un usato in ottime condizioni i prezzi vanno da 1800 a 2400 euro. Sono i prezzi degli immobili nel comune di Empoli secondo i dati dell’osservatorio regionale di Fiaip, presentati ieri in un convegno a Firenze. Una fotografia precisa del mercato immobliare in Toscana che abbraccia inevitabilmente anche l’Empolese Valdelsa, dove i prezzi sono nettamente inferiori rispetto al capoluogo ma comunque in crescita rispetto a qualche anno fa. Merito, secondo il presidente nazionale di Fiaip Gian Battista Baccarini, di una tendenza al risparmio delle famiglie che ha contribuito ad un aumento della liquidità, ma anche di una nuova propensione delle banche a concedere mutui. Empoli resta il comune più ‘caro’ del territorio, dove un immobile nuovo o ristrutturato può costare da 3300 a 3800 euro al metro quadro, mentre una casa da ristrutturare la si può trovare ad un prezzo che va dalle 900 ai 1200 euro al metro. Una casa in buono stato, abitabile, vale invece 1200-1800 euro.

Quotazioni importanti anche nei comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino e Montespertoli, i più vicini all’area fiorentina. Negli anni hanno accolto numerose persone ‘in fuga’ dal capoluogo alla ricerca di prezzi più contenuti. A Capraia e Limite un immobile nuovo ha prezzi che sfiorano i 3000 euro al metro quadro, ma se ci si accontenta di una casa in ottime condizioni si scende fino a 2400-2800 euro al metro quadro, superiori in qualche caso perfino a Empoli. Idem a Montespertoli, dove il nuovo costa anche 3000 euro al metro quadro, mentre case in condizioni che non necessitano di ristrutturazione si possono acquistare a prezzi intorno ai 2000 euro al metro quadro. Non fa eccezione Montelupo Fiorentino, altro comune in rapida espansione: prezzi che oscillano dai 2000 ai 2500 euro al metro per immobili di recente costruzione.

Ai numeri di Empoli si avvicinano Cerreto Guidi e Vinci, ma lo fanno soprattutto per il nuovo: qui un immobile può costare anche 3500 euro al metro quadrato, prezzo che però scende notevolmente fino a 1900 euro se si va sull’usato in ottime condizioni. Per risparmiare conviene dirigersi verso la Valdelsa: comuni come Certaldo, Castelfiorentino, Gambassi e Montaione danno la possibilità di acquistare immobili nuovi o ristrutturati a prezzi inferiori ai 3000 euro al metro quadro.

Tommaso Carmignani