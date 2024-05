Successo empolese alla World dog shows di Zagabria

Empoli (Firenze), 5 maggio 2024 – Un prestigioso successo è stato ottenuto in una competizione mondiale da due esemplari di cani… empolesi: Harry Windsor duca di Sussex e suo figlio Hermes curati dalle amorevoli mani di Claudio Del Rosso e della moglie Sandra, impegnati da anni nel recupero delle tradizioni a Empoli (Claudio è il presidente della Compagnia di Sant’Andrea che organizza il Volo del ciuco).

Nei padiglioni della fiera di Zagabria, in Croazia, si è svolta la Wds (World Dog Show) Zagabria Croazia 2024, il campionato del mondo cinofilo di bellezza dove sono stati giudicati 25.000 cani di 400 razze diverse. A questa Expo era presente un empolese appassionato cinofilo con i suoi cani di razza Cavalier King Charles Spaniel: Harry Windsor Duca Di Sussex Bl di quattro anni e mezzo ed il figlio Hermés Bl Rex Bononiae di soli cinque mesi ed alla sua prima partecipazione alle gare. I risultati sono stati ottimi, alla Mondiale di razza Harry è risultato terzo in classe Campioni ed Hermés secondo in classe Minor Puppy.

Al Campionato croato che si è svolto successivamente, Harry si è classificato secondo in classe Campioni, dopo le molte incertezze del giudice nello scontro diretto con il primo, mentre Hermés ha vinto la classe Minor Puppy classificandosi primo. Enormi soddisfazioni per i proprietari Claudio e Sandra Del Rosso, giunti dopo oltre dieci anni di grandi attenzioni rivolte a questa razza particolarmente bella, oltre alla salute al mantenimento del pelo e all’addestramento. Le prime gare sono state quelle amatoriali, successivamente, vista la predisposizione dei cani ed i successi ottenuti, sono passati a partecipare alle competizioni professionistiche che sono consistenti sul movimento dentro il ring ed in posizione di stazionamento sul tavolo portato dall’handler professionista.