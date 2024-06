Campatelli svela la nuova giunta: "Squadra coesa e ancora più rosa"

"Ho scelto personalmente la giunta che mi affiancherà in questa esperienza amministrativa. L’ho fatto guardando alle persone, con l’obiettivo di comporre una squadra di governo coesa, determinata, disponibile a lavorare con me per portare a conclusione opere e progetti già avviati e realizzare il programma sul quale sono stato eletto". E’ così che il nuovo sindaco Giovanni Campatelli ha presentato la sua formazione di governo, nel segno di una tendenziale continuità con la precedente legislatura: la trazione è sempre garantita in primis dal Partito Democratico, ma con una "componente femminile" più accentuata e divenuta dunque maggioritaria. Sono tre infatti gli assessori confermati: c’è Jacopo Masini, assessore con delega a bilancio, tributi ed equità, personale, partecipate e Protezione Civile. Confermata anche Clara Conforti: avrà le deleghe a cultura ed eventi, Mercantia, memoria, gemellaggi, associazionismo e processi di partecipazione, legalità, diritti e pari opportunità. E a chiudere il tris di conferme c’è Benedetta Bagni, reduce dalle 105 preferenze colte con la lista "Sarà Certaldo" si occuperà di lavori pubblici, manutenzione e arredo urbano, riqualificazione urbana, pace e cooperazione, gestione patrimonio, innovazione e digitalizzazione.

Il primo volto nuovo, perlomeno per quanto concerne la squadra di governo, è quello di Romina Renzi: l’ex presidente del consiglio comunale sarà assessore ad istruzione ed educazione, politiche per la casa, biblioteca e archivi, politiche sociali, politiche per stranieri, politiche della salute, rapporti con le frazioni e rapporti con il consiglio comunale. ’Promosso’ infine anche Simone Scardigli, che passa dall’incarico di consigliere di maggioranza a quello di assessore ad agricoltura, ambiente, commercio e attività produttive e sport. Campatelli terrà per sé le deleghe relative ad urbanistica, turismo e marketing territoriale, polizia municipale, sicurezza, formazione professionale e lavoro, mobilità e trasporti e si è riservato la possibilità di affidare ad alcuni consiglieri comunali alcune deleghe su materie specifiche. Il nuovo consiglio comunale si insedierà il prossimo sabato. E a quel punto, la legislatura Campatelli potrà entrare nel vivo a tutti gli effetti. "Ho scelto di valorizzare la componente femminile, di creare un necessario e utile raccordo con il lavoro passato, di formare una squadra compatta – ha commentato il primo cittadino a proposito della sua formazione, indicando poi i prossimi passaggi - ora inizieremo a lavorare e avremo sicuramente bisogno del supporto e collaborazione del personale dell’ente e della cittadinanza tutta, soprattutto nei primi tempi. E sono certo che queste cose non mancheranno".

Giovanni Fiorentino