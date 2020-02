Firenze, 17 febbraio 2020 - Anche nel fine settimana appena terminato, numerosi talenti germogliati nelle giovanili di Fiorentina, Empoli, Livorno e Pisa hanno avuto modo di giocare nei club in cui stanno facendo esperienza.

Giacomel fortezza della Virtus Verona – Il ruolo in cui gli ex Primavera toscani stanno dando il meglio è quello di portiere. Tra i giovani numeri uno che si stanno mettendo in mostra figura Alessandro Giacomel, in forza alla Virtus Verona. Contro il Vicenza, il portiere scuola Empoli ha collezionato la terza gara consecutiva senza subire gol. Numerosi gli interventi degni di nota, tra i quali spicca il rigore parato a Marotta nel corso del primo tempo. Miracolo determinante per tenere a galla la sua squadra, sicura di avere una vera e propria saracinesca tra i pali.

Caso, assist a volontà per l’Arezzo – Ennesima partita da gran suggeritore per Giuseppe Caso, ala sinistra in forza all’Arezzo. Nella partita vinta dai toscani sul campo della Pro Patria, il talento cresciuto nella Fiorentina ha fornito a Belloni l’assist per il gol partita. Si tratta del quinto passaggio vincente effettuato in stagione da Caso, che si conferma uno degli elementi di spicco della formazione amaranto.

Tra porta e difesa - Tanti portieri protagonisti tra quelli cresciuti in Toscana. Uno è Simone Ghidotti (Pergolettese, scuola Fiorentina), che ha sfoderato una prova da urlo contro la Pro Vercelli con almeno tre interventi decisivi per la vittoria dei suoi. Giovani promesse anche nel reparto difensivo, come Simone Canestrelli (Albinoleffe) e Niccolò Ricchi (Cavese). Partita di grande solidità per entrambi.

I gioielli della D – Anche questo fine settimana conferma la Serie D come un’eccezionale palestra.Nel Girone A la Lucchese sorpassa il Prato in vetta alla classifica grazie alla vittoria sul Savona. Tra i più pericolosi in maglia rossonera risulta l’esterno offensivo Giovanni Nannelli, scuola viola. Negli altri gironi, da segnalare anche diversi ragazzi che si sono distinti nella zona nevralgica del campo, sia in fase d’interdizione che nell’orchestrare la manovra offensiva. Su tutti spiccano Fabio Corigliano (Forlì), Alessandro Petruccelli (Fidelis Andria) e Mattia Tascone (Savoia).