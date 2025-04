Buche e danni alle auto, arriva un doppio risarcimento

Montelupo Fiorentino (Firenze), 9 aprile 2025 – Due automobiliste hanno danneggiato le rispettive auto in via Maremmana, con la causa dei danni riscontrata nelle “pessime condizioni di un tratto del manto stradale”. Questo, se non altro, è il motivo per cui il Comune di Montelupo è arrivato ad un accordo transattivo con le due parti, riconoscendo altrettanti indennizzi che ammontano complessivamente a poco meno di 300 euro.

Si tratta di due richieste pervenute all’ente nel corso dello scorso mese ed entrambe riguardano un sinistro verificatosi nel medesimo punto di via Maremmana.

Il primo risale al 22 febbraio scorso: durante il passaggio sulla strada in questione, una Renault Megane ha riportato danni al pneumatico anteriore destro dopo aver centrato una buca sull’asfalto. Il verbale redatto dagli agenti della polizia municipale parlava di “anomalia per buca di notevoli dimensioni in carreggiata”.

Ed alla proprietaria dei veicolo è stato riconosciuto un risarcimento di 90 euro da parte del Comune. Il secondo episodio si è invece verificato il 26 febbraio, a pochi giorni di distanza dall’altro: in questo caso ad esser stata danneggiata è stata una Fiat 500, sempre nel medesimo punto. “La proprietaria della macchina si è rivolta ad uno studio legale e dopo aver presentato il resoconto delle spese sostenute per riparare il veicolo – si legge nell’atto –, ha ottenuto dal Comune un indennizzo di 200 euro”.