Bistecca alla Fiorentina a Montespertoli: firmato protocollo di valorizzazione

Territorio rurale, quello di Montespertoli, che nonostante ‘tentazioni’ da Chiantishire vuole ad ogni costo mantenere la propria genuinità. Che non di solo vino Chianti è fatta, bensì anche di allevamenti. E allora, impossibile nei ristoranti tradizionali del paese non trovare una buona bistecca fiorentina "autoctona". Ecco perché il Comune ha deciso di sostenere la candidatura Unesco della bistecca medesima. La tradizione e la cultura gastronomica della “Bistecca alla Fiorentina“ hanno origini risalenti al 1750, quando l’Accademia della Crusca precisa per la prima volta l’etimologia del termine, mentre nel 1861 il celebre culinario Pellegrino Artusi ne descrive la ricetta nel libro “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene“, ma secondo alcune fonti, l’origine del piatto sarebbe ancora più antica. Intendiamoci, a Montespertoli la bistecca era tradizione quando di tanto in tanto le famiglie potevano permettersela, anche per questo era più preziosa. Oggi invece è un fiore all’occhiello culinario. Motivo per cui, insieme comuni di Lastra a Signa, Signa e Scandicci, anche l’Amministrazione di Montesperotli ha firmato il protocollo d’intesa per valorizzare e promuovere la tradizione della “bistecca alla fiorentina“ come prodotto di eccellenza locale attraverso iniziative ed eventi promozionali sul territorio. "La “bistecca alla fiorentina“ fa parte dei piatti della storia della nostra regione ed in particolare dell’area intorno a Firenze – ottolinea l’assessore al commercio e attività produttive di Montespertoli, Paolo Vignozzi (nella foto a sinistra) –. È un simbolo di qualità e tradizione del territorio, caposaldo della cultura gastronomica dell’intera Toscana. Con questo protocollo vogliamo dare risalto a questo prodotto di eccellenza e dare valore all’intera filiera agricola toscana grazie all’importante collaborazione con l’Accademia della bistecca".