Bigica: "Dedico questa vittoria a Mattia Giani"

Sono arrivate, e non poteva essere altrimenti, anche le lacrime. Quando le telecamere lo hanno inquadrato, al termine della spettacolare gara vinta per 3 a 0 contro la Roma, che gli è valsa lo scudetto Primavera: Stiamo parlando di Emiliano Bigica, 50 anni, allenatore del Sassuolo Primavera che sabato scorso, appunto, è risultato vittorioso nella partita contro la Roma nella finale che si è disputata al Viola Park per lo scudetto Primavera. Emiliano Bigica, che è stato anche ex Fiorentina ed Empoli, nel momento del trionfo ha voluto ricordare Mattia Giani (nella foto), il calciatore di 26 anni del Castelfiorentino che è scomparso la scorsa primavera in seguito ad un malore che lo ha colpito mentre era sul campo di gioco durante una partita contro il Lanciotto, a Campi Bisenzio.

Commentando la vittoria dello scudetto Primavera arrivata per il Sassuolo Primavera dopo mesi fantastici, Emiliano Bigica ha detto commosso: "Grazie anche alla famiglia Squinzi, al direttore Carnevali e al presidente Rossi. Dedico questa vittoria a mio padre, che non c’è più e che sarebbe stato orgoglioso di quanto abbiamo fatto, e alla famiglia di Mattia Giani, un ragazzo straordinario, che è stato un mio giocatore nell’Empoli Under 17".

Per il fatto di essere al Viola Park, Emiliano Bigica ha detto di sentirsi a casa a Firenze. Da calciatore, ha giocato anche all’Empoli e alla Fiorentina (dove ha vinto le storiche Coppa Italia e Supercoppa italiana dopo la metà degli anni ’90). Da allenatore, aveva già vinto la Coppa Italia Primavera con la Fiorentina.

A.C.