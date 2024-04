Barnini guarda al futuro. E pensa alla Regione: "Resto disponibile per il consiglio toscano"

Dopo ipotesi e silenzi, sul suo futuro in politica la sindaca uscente inizia a sciogliere le riserve. L’idea era stata "benedetta" da Eugenio Giani alla serata di presentazione del bilancio degli ultimi cinque anni di governo. Il presidente della Regione Toscana senza troppi giri di parole aveva chiaramente incoraggiato la sua presenza in Consiglio se non addirittura in giunta. Ora Brenda Barnini lo ha confermato (la dichiarazione è stata rilasciata ai microfoni di Radio lady e rilanciata poi dalle agenzie): conclusa l’esperienza empolese, si potrebbe candidare - il condizionale è d’obbligo considerato il largo anticipo - alle prossime elezioni regionali.

"Le elezioni sono ancora lontane e tante cose potrebbero cambiare. Ma penso di potermi mettere a disposizione per rappresentare questo territorio al Consiglio regionale della Toscana". La sindaca Pd che, ricordiamolo, a suo tempo è stata data in corsa sia per la carica di segretario regionale del Pd che per quella di governatore della Toscana, in scadenza di mandato apre dunque a nuove prospettive. "Dal punto di vista professionale - ha spiegato Barnini - ho vinto un concorso e sono in aspettativa, dopo le elezioni tornerò come dipendente amministrativa in un altro Comune (Pontedera, ndr). Da un punto di vista politico, l’orizzonte al quale penso e su cui proverò a impegnarmi è quello delle elezioni regionali previste in Toscana nel 2025". E’ ancora presto per una candidatura ufficiale in vista delle regionali 2025, ma quel che si potrebbe già dare per certa è la bandiera. Barnini nel 2005 diventa segretaria dei DS a Empoli, ruolo che rivestirà fino alla nascita del Pd e in seguito fino a novembre 2010, quando diventa segretario di federazione del Pd Empolese Valdelsa. Nel 2020 Zingaretti la chiama a far parte della segreteria nazionale del partito dove si occupa di Welfare. Nel 2021 Letta la riconferma in questo ruolo. Dal 2023 è in direzione nazionale. Vicesindaca della Città Metropolitana di Firenze, l’esperienza certo le non manca.

Y.C.