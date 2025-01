"Ballo 1424". Gesti e note per Masolino

Gruppi di danzatrici e danzatori, cittadine e cittadini, ospiti delle Rsa si incontrano per dar vita ad un grande adagio sulle note dettate dai gesti della Pietà di Masolino da Panicale, oggi al Museo della Collegiata di Sant’Andrea di Empoli. Questo è "Masolino / Ballo 1424", che si terrà domani alle 17 alla palestra della Scuola Margherita Hack di Montelupo e domenica alle 11 al Pala Aramini di Empoli. Lo spettacolo è stato realizzato dal famoso coreografo Virgilio Sieni con l’assistenza artistica di Andrea Bianca Maragliano e Mara Roberto. Il tema del Cristo in pietà, sorretto e accudito apre un campo d’azione sul senso della sospensione e della cura rivolta agli altri. Sono immagini di braccia e mani sorrette e allo stesso tempo che sorreggono, toccano e sono toccate. Un atlante di toccamenti e abbracci, carezze e avvicinamenti. Il gesto diventa un laboratorio che permette di sperimentare un’infinità di nuovi modi di costruire e progettare: un continuo mutamento che richiede di essere frequentato per evolversi. Gruppi di cittadine e cittadini e ospiti delle Rsa Chiarugi di Empoli e Il Castello di Montelupo, dopo un ciclo di incontri pratici sul gesto a cura dello stesso Sieni, si incontrano per dar vita a questo spettacolo accompagnati dalla Pia Società Corale Santa Cecilia di Empoli, diretta da Simone Faraoni.

Virgilio Sieni è un danzatore e coreografo italiano, artista attivo in ambito internazionale per le massime istituzioni teatrali, musicali, fondazioni d’arte e musei. Direttore della Biennale di Venezia Settore Danza dal 2013 al 2016, oggi dirige il Centro Nazionale di produzione della danza a Firenze, riconosciuto come Centro di rilevante interesse per la danza dal Mic. Il progetto "Masolino / Ballo 1424" si inserisce nell’ambito del più ampio progetto "Officine del gesto/Piccoli Musei 2024", realizzato per i territori della Toscana e fondato sull’attivazione di officine culturali permanenti. L’ingresso è gratuito, ma su prenotazione da effettuare tramite messaggio Whatsapp al numero 331 2922600.