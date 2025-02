Azienda edile di Castello cerca due impiegati

Storica azienda locata nel comune di Castelfiorentino ricerca due impiegati addetti alla redazione di capitolati tecnici operante nel settore dell’impiantistica/edilizia. Le figure avranno la possibilità di ampliare le proprie competenze tramite formazione sul posto. Offerto contratto a tempo determinato, full time, con finalità di trasformazione a tempo indeterminato (CCNL Metalmeccanici). Richiesto diploma di geometra o attinente, necessarie buone conoscenze informatiche. È richiesta patente B e mezzo proprio per raggiungere in autonomia il luogo di lavoro e trasferte. Gradita attitudine al problem solving, disponibilità alla crescita professionale e passione per il settore. Non è necessaria esperienza pregressa nella mansione. Per candidarsi alla posizione è necessario accedere al sito di Regione Toscana, www.lavoro.regione.toscana.it, entro il 23 febbraio.