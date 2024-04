Autovelox in fase di collaudo. Attivi in estate

I due nuovi autovelox installati sulla Strada Provinciale 80 stanno già da tempo monitorando la velocità di transito dei veicoli e sono di fatto già in funzione, anche se sono attualmente in fase di collaudo e per questo motivo non saranno al momento elevate contravvenzioni. La musica dovrebbe però cambiare già dal prossimo luglio: per allora dovrebbe essere arrivato l’ok di prefettura e polizia municipale e gli automobilisti più spericolati vedranno recapitarsi a casa. Questi gli ultimi sviluppi relativi alla sicurezza stradale, con i due apparecchi che rappresentano idealmente l’appendice all’operazione di messa in sicurezza e mitigazione del traffico conclusasi poche settimane fa nella frazione di Anselmo, con la realizzazione dei nuovi camminamenti e della rotatoria.

"Nei mesi scorsi avevamo chiesto alla prefettura di valutare la possibilità di installare due nuovi rilevatori – ha ricordato il sindaco Alessio Mugnaini – l’obiettivo è quello di tutelare ulteriormente l’utenza, soprattutto i pedoni, intervenendo così su un tratto di strada già in passato rivelatasi teatro di incidenti". Gli strumenti in questione hanno in pratica sostituito le due vecchie postazioni per i velox mobili e in questi giorni gli addetti ai lavori ne stanno verificando il corretto funzionamento. In vista dell’entrata in vigore vera e propria prevista fra pochi mesi, quando nella migliore delle ipotesi dovrebbe chiudersi la fase sperimentale. "Allo stato attuale, penso che gli autovelox potrebbero entrare in funzione a pieno regime dalla prossima estate – ha concluso Mugnaini – ad ogni modo, quando avremo riscontri più dettagliati in tal senso, sarà nostra premura avvisare la cittadinanza". Gli utenti della strada più indisciplinati sono insomma (pre)avvisati.