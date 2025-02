Autogrill cerca in Toscana. Tante posizioni aperte

Autogrill è alla ricerca di nuovo personale in Toscana. Nell’area di servizio Chianti, lungo l’A1 Firenze-Roma, sono aperte selezioni per un assistant store manager, baristi e personale di sala e cucina, per i ruoli di cameriere e aiuto cuoco, con alcune posizioni riservate alle categorie protette.

Per l’Autogrill di Peretola Sud, situato lungo l’A11 Pisa Nord-Firenze, si cercano baristi, mentre nel punto vendita di Badia al Pino, a Civitella in Val di Chiana (Arezzo), è disponibile una posizione per assistant store manager. Opportunità anche nei punti vendita di Ponte a Ema, San Casciano Val di Pesa (Firenze) e Serravalle Pistoiese, dove si selezionano benzinai. A Poggibonsi (Siena), in località Drove, si ricerca un barista. Infine, all’Autogrill Magra, a Vezzano Ligure (La Spezia), è aperta una posizione per assistant store manager.

Per candidarsi alle posizioni sopracitate è necessario visitare il sito: www.autogrill.it/lavora-con-noi.