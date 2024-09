Auto in fiamme dopo l’incidente. Notte di terrore per un gruppo di amici

L’immagine dell’auto ridotta a un ammasso di lamiere fumanti è agghiacciante. Un’immagine di quelle che, associata al referto medico – trauma grave ma non fatale – di chi c’era bordo, farebbe venir voglia di gridare al miracolo. Ma è meglio frenare l’emozione per prudenza, nell’attesa che tutti i protagonisti di quel terribile scontro si possano veramente ritenere fuori pericolo. La città e gli empolesi tutti stanno trattenendo il fiato. E chi ha la fortuna di nutrire una fede, una qualsiasi fede, sta pregando per la tragedia scampata. Ma riavvolgiamo il nastro.

La cronaca dei fatti. Il terribile incidente in via Livornese mercoledì sera, alle 22.45, con l’allarme lanciato pare da un passante e il grande sistema dei soccorsi che si è attivato immediatamente – e temendo il peggio – subito compresa l’eccezionalità della circostanza.

I vigili del fuoco del comando di Firenze, infatti, sono intervenuti con il personale del distaccamento di Empoli trovandosi dinanzi una scena di quelle da far tremare i polsi. Nel report della serata: l’incendio di un’auto che avrebbe preso fuoco dopo un incidente stradale. Un incidente "molto violento", avvenuto tra due vetture che si sono scontrate.

I pompieri, giunti per primi sul posto insieme all’ambulanza della Misericordia di Empoli e all’automedica, si sono preoccupati prima di ’spegnere’ la macchina avvolta dalle fiamme e quindi successivamente di mettere in sicurezza l’altra. La situazione era così complessa da aver richiesto addirittura il supporto di un’autobotte dal distaccamento. Il primo miracolo? I ragazzi a bordo erano già riusciti a trascinarsi fuori dall’abitacolo, nonostante lo choc e nonostante le ferite. Gli amici ventenni con traumi gravi ma non gravissimi, un 34enne invece trasportato in codice rosso al San Giuseppe dove – da quanto appreso – sarebbe stato operato.

Il bollettino sanitario all’indomani è relativamente confortante. I più giovani, nati tra il 2002 e il 2005, starebbero bene. Il più grave sarebbe ancora sotto osservazione. Sul posto la polizia stradale per i rilievi: al vaglio la dinamica dei fatti.

