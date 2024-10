Attraversamento pedonale. L’idea ’spacca’ la politica

La mozione che chiedeva all’amministrazione comunale di attivarsi in tempi brevi per istituire un attraversamento pedonale presidiato davanti alla scuola Corti di Capraia, presentata da Viviamo Capraia e Limite, è stata respinta nell’ultima seduta del consiglio comunale. E nei giorni scorsi è stata oggetto di polemica politica, fra accuse reciproche. La maggioranza di centrosinistra ha motivato la scelta da un lato con "l’assenza di segnalazioni in merito pervenute in Comune da parte dei genitori degli alunni", dall’altro con un assetto della strada che non denuncerebbe particolari criticità in termini di sicurezza.

"Abbiamo ricevuto segnalazioni e fotografie che dimostrano il contrario – hanno replicato gli esponenti di Viviamo Capraia e Limite – fra numerose auto parcheggiate sulle strisce pedonali e, spesso, proprio davanti all’uscita. Non si tratta solo di una situazione pericolosa, ma anche indecorosa".